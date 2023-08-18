أمیر عبداللهیان یتفقد القنصلیة الإیرانیة في جدة

وتفقد أمير عبداللهيان القنصلية الإيرانية اليوم الجمعة، خلال زيارته للملكة العربية السعودية واطلع خلال هذه الزيارة على تفاصيل إعادة إعمار هذه القنصلية .

وقبل الزيارة التقى أمير عبداللهيان ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وناقش الجانبان مختلف القضايا مع بعضهما البعض.

وفي وقت سابق تبادل وزير الخارجية النظر أمس الخميس، مع نظيره السعودي وشارك في مؤتمر صحفي مشترك.