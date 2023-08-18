إیران والهند تتفقان على توسیع التعاون في مجال النقل

وأعلن النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهوریة، محمد جمشيدي على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي عن إجراء محادثة هاتفية بين رئیس الجمهوریة آیة الله السید إبراهیم رئیسي ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وكتب: اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي خلال المحادثة الهاتفية کما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجال النقل، بما في ذلك في ممر الشمال والجنوب ، وأکدا على الاسراع في تنفيذ مشروع تطوير مرافق ميناء جابهار الواقع جنوب شرق ايران.

واعتبر رئيس الجمهوریة خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء الهند أن تاريخ إيران والهند وحضارتهما یعتبر أساسًا جيدًا جدًا لتطوير التعاون بين طهران ونيودلهي على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

ومن جهته أدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ (ع) في هذا الاتصال الهاتفي.وأعرب عن تعاطفه مع إيران حكومة وشعبا وأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء

کما أعرب عن ارتياحه لعملية التعاون الثنائي والطويل الأمد بين جمهورية إيران الإسلامية والهند واعتبر المشروع المشترك لميناء جابهار وتطوره وتحويله إلى مركز نقل إقليمي فرصة لازدهار المنطقة مؤكدا على استعداد بلاده للانتهاء من وثيقة التعاون بين البلدين لاستكمال هذا المشروع.

ومن جانبه شكر رئیس الجمهوریة السيد إبراهيم رئيسي، رئيس وزراء الهند على تعاطفه مع جریمة الهجوم الإرهابي على مرقد شاهجراغ (ع)

وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة ترغب في تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير العلاقات الاقتصاديةوتسعى للتفاعل مع جميع دول العالم وخاصة الدول الآسيوية في هذا الإطار.