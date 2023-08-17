مکالمة هاتفیة بین بوتین ورئیسي

وناقش الرئيسان الايراني والروسي في هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء اليوم الخميس آخر اوضاع التعاون بين البلدين.

وادان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الهجوم الإرهابي الأخير في مرقد حضرة "شاهجراغ" (ع) في شيراز، معربا عن تعاطفه مع إيران حكومةً وشعباً وعائلات ضحايا هذا العمل الإرهابي.

ووصف بوتين التعاون الثنائي بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا ، لا سيما في مجالات الطاقة والترانزيت والتجارة ، بانه فاعل ومتنام ، مؤكدا استعداد بلاده واهتمامها بتعزيز هذه التعاون على المستويات والأطر الإقليمية.

من جانبه شكر الرئيس الايراني نظيره الروسي على تعاطفه مع ايران ازاء الهجوم الإرهابي الأخير ووصف هذه الأعمال الإجرامية بأنها مؤشر على عجز وهزيمة الأعداء والمناوئين للشعب الايراني ومن شانها زيادة الكراهية العامة للإرهابيين وأسيادهم.

واستعرض رئيسي مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا على تنفيذ مختلف المشاريع، لا سيما في قطاعي الترانزيت والطاقة.