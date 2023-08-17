إنطلاق محادثات وزیر الخارجیة الإیراني مع نظیره السعودي في الریاض

ووقع الوزير حسين أميرعبداللهيان في بداية وصوله الرياض، الكتاب التذكاري لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية ، ثم بدأ الطرفان مشاوراتهما الثنائية.

ويناقش هذا الاجتماع القضايا الثنائية والقضايا المتعلقة بالمنطقة والعالم الإسلامي وبعض القضايا العالمية.

وفي غضون دقائق قليلة ، سيحضر وزيرا خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا مع الصحفيين.