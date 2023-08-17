Iranian Labour News Agency

| 13:35   
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معرف الأخبار : ۱۳۸۸۴۹۰
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إنطلاق محادثات وزیر الخارجیة الإیراني مع نظیره السعودي في الریاض

اجتمع وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين امير عبداللهيان والمملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان وبحثا القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك .

إنطلاق محادثات وزیر الخارجیة الإیراني مع نظیره السعودي في الریاض

ووقع الوزير حسين أميرعبداللهيان في بداية وصوله الرياض، الكتاب التذكاري لوزارة خارجية المملكة العربية السعودية ، ثم بدأ الطرفان مشاوراتهما الثنائية.

ويناقش هذا الاجتماع القضايا الثنائية والقضايا المتعلقة بالمنطقة والعالم الإسلامي وبعض القضايا العالمية.

وفي غضون دقائق قليلة ، سيحضر وزيرا خارجية البلدين مؤتمرا صحفيا مع الصحفيين.

 

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