لدى استقبال حشد من قادة الحرس الثوري.. اية الله العظمى الخامنئي : الحرس الثوري اكبر منظمة مناوئة للارهاب على مستوى العالم

اعتبر قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، ان الحرس الثوري، اكبر منظمة تكافح الارهاب على مستوى العالم، وقال : ان احد ابرز مخططات الاعداء اليوم، يكمن في تشويه صورة الحرس ومسخ القيم والتطلعات والتماسك السائد بين افراده.