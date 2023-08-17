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لدى استقبال حشد من قادة الحرس الثوري.. اية الله العظمى الخامنئي : الحرس الثوري اكبر منظمة مناوئة للارهاب على مستوى العالم
اعتبر قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، ان الحرس الثوري، اكبر منظمة تكافح الارهاب على مستوى العالم، وقال : ان احد ابرز مخططات الاعداء اليوم، يكمن في تشويه صورة الحرس ومسخ القيم والتطلعات والتماسك السائد بين افراده.
جاء ذلك خلال استقبال قائد الثورة الاسلامية، صباح اليوم الخميس، أعضاء المجلس الأعلى لقادة حرس الثورة الإسلامية في حسينية الإمام الخميني (ره) بطهران.
هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .