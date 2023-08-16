السفیر الإیراني في السعودیة: القوى الخارجیة ترغب في تدمیر العلاقات بین دول المنطقة

وقال عنايتي، في تصريحات له، إنه "تم الاتفاق على عقد لجنة مشتركة بين إيران والسعودية"، مضيفا أن "تشكيل اللجنة هو بمثابة خارطة طريق للعلاقات التي يمكن أن ترفع التجارة المحدودة الحالية إلى أرقام أعلى بكثير".

وتابع: "الفرصة المتاحة في ظل تطبيع العلاقات بين إيران و السعودية ستفتح آفاقا كثيرة للبلدين والمنطقة".

وأكد عنايتي على ضرورة اختيار المسار البناء من خلال منهجية الحوار، معربا عن پثقته التامة من أن دول المنطقة ستعمل على تعميق تعاونها ولن تهتم بالقوى الخارجية التي ترغب في تدمير العلاقات.