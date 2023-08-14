أمیرعبداللهیان: سأقوم بزیارة إلى السعودیة خلال الأیام القادمة/ وجود القوات العسکریة الأجنبیة في المنطقة یزید من الضعف

قال وزير الخارجية الإيراني، إن سفيرا إيران والسعودية سيتقران خلال الأيام المقبلة، وإن السفير الإيراني سيرافقه في زيارته إلى الرياض خلال الأيام المقبلة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، في احتفال بمناسبة يوم الصحفي بوزارة الخارجية، عن إطالة أمد استقرار سفيري إيران والسعودية في العواصم: سيستقر السفراء في الأيام القادمة. سيرافقني سفيرنا في رحلتي إلى الرياض خلال في الأيام المقبلة وسيأتي السفير السعودي إلى إيران قريباً.

وقال أيضا عن العلاقات الإيرانية المصرية وزيارة سلطان عمان لطهران والرسالة التي نقلها: رحبت إيران بعودة العلاقات الإيرانية المصرية إلى أعلى مستوى.

ورداً على سؤال حول تبادل الأسرى والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية وتباطؤ عملية تحويل أصولنا إلى بنك في العراق، قال رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني: لقد قلنا دائمًا ذلك لم ننحرف قط عن طريق الدبلوماسية والتفاوض. منذ بداية عمل الحكومة، كان قرار الرئيس هو تحييد العقوبات ومحاولة إلغاء العقوبات أحادية الجانب وغير العادلة للولايات المتحدة من خلال الدبلوماسية. الجزء المتعلق بمحاولة تحييد العقوبات يعود إلى محتوى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال وزير الخارجية: نحن نناقش ونتبادل الرسائل غير المباشرة مع الجانب الأمريكي منذ شهور. لم نسعى أبدًا إلى اتفاقية مؤقتة أو اتفاقية منخفضة مقابل منخفضة ولن نسعى إليها أبدًا. نحن لا نعتبر أي علاقة بين قضية الأسرى وممتلكاتنا مع البنوك الأجنبية. في الاتفاق بيننا وبين الجانب الأمريكي، بوساطة دولة ثالثة، لدينا محضر اجتماع بشأن كيفية تبادل الأسرى كقضية إنسانية، ولدينا محضر اجتماع منفصل كمطالبة بحقنا في الإفراج عن الأصول الإيرانية.

وتابع أمير عبد اللهيان: الخميس الماضي نقلت ممتلكاتنا وأصولنا من بنوك كورية جنوبية إلى بنك أوروبي. في الاتفاقية الأولية التي كانت قائمة، نظرًا لحقيقة أن حجم الأصول البالغ حوالي 6 مليارات دولار التي حولتها كوريا الجنوبية من شأنه إحداث صدمة مالية للنظام المالي الكوري، تم نقل عدة مراحل، ولكن تم الاتفاق على بقاء هذه الأصول. باستثناء مبلغ محدود لفتح الحساب تم التحويل إلى البنك الأوروبي. لن يكون تحويل هذا المبلغ إلى يورو عملية تستغرق يومًا واحدًا، فقد توقعنا عملية تستغرق عدة أيام وعلى الأكثر بضعة أسابيع، وبعد التحويل سيتم تحويله إلى أحد البنوك في إحدى دول منطقة. تقضي اتفاقيتنا باستلام أي سلع غير خاضعة للعقوبات نرغب فيها ونحتاجها من أصولنا.

وبشأن إعلان الإفراج عن الأصول الإيرانية من قبل وسائل الإعلام الغربية، قال وزير الخارجية الإيراني: كان بإمكاننا إعلان الخبر في وقت تأكدنا فيه من أن تحويل الأموال قد تم. عندما كنت على وشك السفر إلى باكستان، تلقيت رسالة من طرف ثالث مفادها أن أمريكا قالت إننا جادون بشأن الاتفاقية وإذا كان هناك تأخير فهي مسألة فنية وليست اعتبارًا سياسيًا. نحن بحاجة إلى إيصال ما تم إنجازه. هذه القضية لها حساسيات كثيرة. لقد اقتربنا جدًا من التوصل إلى اتفاق في إحدى مراحل المفاوضات. نراعي أن نحصل على نتيجة ما تم إنجازه.

وقال وزير الخارجية الإيراني أيضا بشأن حقل أرش/ الدرة النفطي: “تحدثت مع وزير خارجية الكويت مرتين في هذا الصدد، ونتفق على أنها قضية قانونية وليست قضية يريد أحد إثارة الجدل بشأنها في وسائل الإعلام”.

وأضاف: يجب اتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية. يجب متابعة هذه القضية من خلال الدبلوماسية والمفاوضات القانونية وليس من خلال الجدل الإعلامي. من المهم بالنسبة لنا ألا نفقد أيًا من مواردنا.

وقال: إن وجود القوات العسكرية الأجنبية في المنطقة وبالقرب من إيران يزيد من الضعف. هذه ليست رسالة قوة. هذه الضجيج والخلافات لا تساعد المنطقة. في ظل الثقة والتعاون، يريد قادة المنطقة جميعًا لعب الدور الرئيسي في توفير الأمن. إن رسالة قواتنا المسلحة للدول المجاورة ما هي إلا صداقة وأخوة. نحن ندافع بقوة عن أمن المنطقة.

وقال وزير الخارجية: “لا يوجد طرف أكثر تعاطفًا والتزامًا من إيران في ضمان أمن المنطقة”.

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