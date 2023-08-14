وفد عسکري إیراني رفیع المستوى یزور موسکو

أعلن الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو العقيد الركن البحري رضا خسروي مقدم زيارة وفد إيراني رفيع المستوى إلى موسكو.

وأشار خسروي مقدم إلى بدء المعرض العسکري والدفاعي الدولي لمنتدى الجيش الروسي، اليوم الاثنين، وقال: تلبية لدعوة رسمية من وزير الدفاع الروسي" اللواء شويغو"، يصل اليوم وفد رفيع من القوات المسلحة الايرانية إلى موسکو برئاسة نائب الأركان العامة للقوات المسلحة الأمير العميد "عزيز نصيرزادة".

وتابع: يشارك الوفد الإيراني في مراسم افتتاح المؤتمر والمعرض العسكري الدولي لروسيا 2023، كما سيلتقي بعدد من رؤساء الوفود الأجنبية المشاركة.

وقال: كما سيشارك رئيس الوفد العسكري لبلادنا غدا الثلاثاء في مؤتمر الأمن الدولي الحادي عشر في موسكو وسيلقى كلمة حول موضوع الوضع في العالم متعدد الأقطاب.

وأوضح: ان إنجازات الصناعة الدفاعية الإيرانية سيعرض للمشاركين من روسيا وأكثر من 60 دولة في العالم.

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