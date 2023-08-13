بدء نشاط القنصلیة السعودیة في مدینة مشهد الایرانیة
صرح رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان الرضوية "محمد بهشتي منفرد"، ان القنصلية العامة السعودية بدات نشاطها الرسمي بالفعل في احد الفنادق بمدينة مشهد المقدسة (مركز المحافظة – شرقي البلاد).
وقال محمد بهشتي منفرد في تصريح صحفی: إن القنصلية السعودية أعلنت عن بدء نشاطها الرسمي في مشهد بإرسال مذكرة إلى مكتب ممثلية وزارة الخارجية.
وأضاف: إن القنصلية السعودية في مدينة مشهد تعمل كل يوم ما عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً.
يشار إلى أن القنصلية السعودية بدأت نشاطها في فندق 5 نجوم في مدينة مشهد في منطقة وكيل آباد.
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