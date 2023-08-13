أکثر من 35 ألف شخص یسجلون للترشیح للانتخابات البرلمانیة الایرانیة حتى الآن

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات العامة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، انه حتى الآن وخلال الايام الستة الاولى، أكمل 35 ألفا و613 شخصا تسجيلهم التمهيدي للانتخابات البرلمانية.

وقال محسن اسلامي، مساء السبت، في ختام اليوم السادس من التسجيل التمهيدي للانتخابات البرلمانية: حتى الآن وخلال مجموع الايام الستة، قام 35 ألفا و613 شخصا بالتسجيل التمهيدي للانتخابات البرلمانية.

وبشأن التوزيع العمري للمسجلين في الانتخابات البرلمانية، اوضح اسلامي أن 37 بالمائة منهم من الفئة العمرية تترامح اعمارهم بين 30 و 40 عاما، و36 بالمائة منهم من الفئة العمرية 40 الى 50 عاما، و22 بالمائة منهم من الفئة العمرية 50 الى 60 عاما، و5 بالمائة منهم من الفئة العمرية 60 الى 75 عاما، مضيفا أن 87 بالمائة من المسجلين من الرجال و13 بالمائة من النساء.

وبالنسبة لتوزيع الشهادات والمستوى الدراسي للمسجلين، بيّن المتحدث باسم لجنة الانتخابات، أن 71 بالمائة هم من حملة شهادة الماجستير، و15 بالمائة من حملة شهادة الدكتوراه، و11 بالمائة من حملة شهادة البكالوريوس مع سوابق كمضحين او نواب برلمان، و3 بالمائة منهم من اصحاب الدراسات الحوزوية.

وأردف: ان 400 من المسجلين، كانوا نوابا في البرلمان للدورات 9 و 10 و 11، وان 227 منهم نواب من الدورة 11 الحالية.

يذكر ان انتخابات الدورة 12 لمجلس الشورى الاسلامي ستجري يوم 1 اذار/مارس 2024 .

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