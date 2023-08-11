ممثلیة ایران لدى الامم المتحدة تؤکد اطلاق سراح سجناء مزدوجي الجنسیة من سجن إیفین بطهران

واعلنت ممثلية ايران لدى منظمة الأمم المتحدة عن إطلاق سراح سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إيفين بطهران يوم الخميس مشيرة الى ان هذا الاتفاق تم التوصل اليه برعاية دولة ثالثة بحيث يفرج الطرفان عن السجناء الخمسة المعنيين ويخضعون للعفو.

هذا وفي وقت سابق أكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "أدريان واتسون" في بيان لها يوم الخميس 10آب/اغسطس أن إيران نقلت خمسة أمريكيين من السجن الى الإقامة الجبرية.

وقد أعلنت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية امس الخميس نقلا عن محامي أحد السجناء مزدوجي الجنسية في إيران أنه تم نقل أربعة سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية في أحد الفنادق مشيرا الى ان هذه الخطوة هي علامة مفعمة بالأمل على إطلاق سراحهم بعد سنوات من السجن.

إلى ذلك أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها یوم الخمیس عن ان إيران والولایات المتحدة توصلتا الى اتفاق يتم بموجبه الافراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية ، بالاضافة الى اطلاق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين في أمريكا وبالمقابل ستفرج ایران عن 5 سجناء امريكيين معتقلین لديها.

وبحسب محامي أحد السجناء الأمريكيين انه و بعد أكثر من عامين من المفاوضات الصامتة بين إيران والولايات المتحدة فقد وضعت طهران خمسة مواطنين إيرانيين أمريكيين قيد الإقامة الجبرية.

يأتي ذلك في حين رفض مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التعليق أو تأكيد تفاصيل حول ما ستحصل عليه إيران.

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