خبیر سیاسي: تتمتع إیران بحق التصرف الکامل والمباشر في جمیع الأموال المجمدة والمفرج عنها

رفض خبير الشؤون الدولية والذرية "سيد محمد مرندي" بعض المزاعم والشكوك حول عملية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن والإفراج عن مليارات الدولارات من اموال ايران المجمدة مؤكدا على ان إيران تتمتع بحق التصرف الكامل والمباشر في جميع الأموال المجمدة والمفرج عنها.

وتعليقا على ادعاءات ومزاعم البعض حول الاتفاق الايراني-الامريكي، نشر خبير الشؤون الدولية والذرية "سيد محمد مرندي" تغريدة له عبر تويتر معتبرا بأن هذا الادعاء الكاذب قدمه أناس ساخطون وغاضبون مؤكدا على ان إيران تتمتع بحق التصرف الكامل و المباشر في جميع الأموال المجمدة والمفرج عنها ولا تشاركها في هذا الحق أي شركة قطرية .

وتابع مرندي مشيرا الى ان البنوك الإيرانية لها حق التصرف الكامل على هذه الاموال المفرج عنها ويمكنها شراء الخدمات والسلع دون أي قيود.

وکانت الخبيرة الامريكية في الشؤون السياسية "باربرا سلافين " قد غردت مسبقا يوم امس الخميس عبر تویتر مدّعية بأنه يمكن لإيران تقديم طلب لشراء الطعام والأدوية وعدد محدود من المعدات الطبية من أحد البنوك في الدوحة.

وتابعت سلافين مشيرة الى انه لا تمتلك إيران حق التصرف المباشر بهذه الاموال على الإطلاق ،موضحة بأن البنك المذكور في الدوحة يدفع ثمن البضائع وتقوم الشركات القطرية بتسليمها الى إيران.

ويذكر بأن ممثلية ايران لدى منظمة الامم المتحدة أكدت إطلاق سراح سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إيفين بطهران يوم الخميس مشيرة الى ان هذا الاتفاق تم التوصل اليه برعاية دولة ثالثة بحيث يفرج الطرفان عن السجناء الخمسة المعنيين ويخضعون للعفو.

وبحسب مصادر نيويورك المطلعة فإنه ووفقا لهذا الاتفاق فإنه من المقرر ان يتم تحويل الاموال الايرانية المجمدة والمصادرة من قبل الولايات المتحدة الامريكية وبشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية الى حساب مصرفي في قطر ليكون متاحا لإيران تحصيلها.

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