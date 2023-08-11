مسؤول في البیت الأبیض: لیست هناک مفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي

ادعى مسؤول أمني كبير في البيت الأبيض في مقابلة مع قناة الجزيرة أنه لا يوجد حاليًا حوار بين واشنطن وطهران حول العودة إلى الاتفاق النووي.

وقال جون كيربي ، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض ، إنه لا يوجد حاليًا حوار بين إيران والولايات المتحدة حول العودة إلى الاتفاق النووي .

وأدلى كربي ، الذي كان يتحدث إلى قناة الجزيرة الإخبارية ، بهذه التصريحات أثناء شرحه لاتفاقية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.

وأكدت بعض المصادر الإيرانية ، ما تردد في تقارير إعلامية عن اتفاق طهران وواشنطن على تبادل الأسرى.

أولاً ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه سيتم إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين من السجن مقابل إطلاق سراح الإيرانيين الذين ثبتت إدانتهم بخرق العقوبات.

كما نقلت هذه الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إنه سيتم الإفراج عن حوالي 6 مليارات دولار من الأصول النفطية الإيرانية.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء فارس ، إنه يجري تحويل ارصدة إيران إلى حسابات في قطر ، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن التحويل من الوون (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو.

وقال كيربي في مقابلة مع قناة الجزيرة: " ان الاميركيين الخمسة المسجونين في إيران هم رهن الإقامة الجبرية الآن ونحن نواصل المفاوضات لإخراجهم من طهران".

واضاف: "ما تم انجازه هو خطوة ايجابية وليس اتفاقا كاملا". وأعرب عن أمله في أن يكون من الممكن في القريب العاجل القول إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي للإفراج عن هؤلاء الأشخاص.

وثمن كيربي دور الشركاء الأمريكيين في المنطقة لتحقيق هذا الاتفاق. وقال تحديدا عن قطر: "الحكومة القطرية كانت صديقا مميزا ونحن نقدر لهم دعمهم".

وقال عن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه: "ما نتحدث عنه هو وضع جزء من أموال إيران المجمدة في حسابات لا يمكن استخدامها إلا لأغراض إنسانية".

وفي جزء آخر من بيانه ، أوضح جون كيربي: "نحن لا نتفاوض حاليًا مع إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي وينصب تركيزنا على أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعمها لروسيا وتهديداتها ضد السفن.

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