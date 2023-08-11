بیان وزارة الخارجیة الإیرانیة حول الإفراج عن الأموال المصادرة في الخارج

أصدرت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مساء الخميس، بيانا بشأن الإفراج عن الاموال الإيرانية المصادرة وإطلاق سراح عدد من السجناء المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة.

واهم ما جاء في بيان وزارة الخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

-بدأت عملية الإفراج عن عدة مليارات من الدولارات من الأصول الإيرانية، التي تم احتجازها بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية من قبل الولايات المتحدة لعدة سنوات.

- لقد حصلت إيران على الضمانات اللازمة لتمسک أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد.

- الافراج وإزالة القيود المفروضة على الموارد المالية لجمهورية إيران الإسلامية، لقد كان دائما على جدول أعمال وزارة الخارجية.

-ان طريقة استخدام الموارد والأصول المالية التي تم إلغاء تجميدها، تحت تصرف الجمهورية الإسلامية وسيتم إنفاقها على احتياجات البلاد المختلفة على النحو الذي تحدده الجهات المختصة.

-سيتم الإفراج قريبا عن سجناء إيرانيين كانوا قد اعتقلوا داخل الولايات المتحدة بذريعة الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.. بينما لم يتم الإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران حتى الأن.

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