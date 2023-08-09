الخارجیة الایرانیة تستدعی السفیر البریطاني في طهران

اعلنت الخارجية الايرانية انها استدعت سفير بريطانيا في طهران "سايمون شيركليف"؛ على خلفية انتشار مدونة تدخلية عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك تزامنا مع ذكرى "يوم الصحفي" في البلاد.

اوضح بيان للخارجية بهذا الشأن، انه تم خلال استدعاء السفير البريطاني تسليمه مذكرة شديدة اللهجة، لقاء المواقف التي تتعارض مع الاعراف والتقاليد والضوابط الدبلوماسية.

وصرح المدير العام لشؤون غرب اوروبا في وزارة الخارجية : ان المحتويات غير المدروسة وغير المسؤولة التي تخالف الاعراف الدبلوماسية، تشكل مثالا واضحا للتدخل في الشؤون الدولية وهي مرفوضة.

واشار الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى، ايضا الى الاجراءات المخربة من جانب وسائل اعلام تتخذ من لندن مقرها، ضد الجمهورية الاسلامية؛ وذلك تحت غطاء حرية التعبير، قائلا : ان بريطانيا نظرا لسجلها الحافل بالمواقف غير المبررة قبال الشعب الايراني، ليست بالمركز الذي يسمح لها اطلاق تصريحات حول الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واستطرد : نحن هنا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، لن نسمح لاي خطوة تعسفية ان تتجاهل السيادة الوطنية الايرانية.

من جانبه اكد السفير البريطاني في طهران، على ارادة بلاده لـ "مواصلة العلاقات الجديرة بالاحترام مع الجمهورية الاسلامية الايرانية".

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