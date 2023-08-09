مصدر مطلع: السفارة السعودیة بدأت نشاطها في طهران رسمیا

صرح "مصدر مطلع" لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان سفارة السعودية في طهران بدات نشاطها رسميا منذ 3 ايام.

يأتي ذلك بعد المباحثات التي جرت في شهر فبراير 2023 بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله ابراهيم رئيسي" باستضافة الصين، والبيان الثلاثي (بين طهران وبكين والرياض) الذي اعقبها في 10 اذار 2023 بشان استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.

وتجدر الاشارة ايضا، بان السفارة والقنصلية العامة الايرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 يونيو 2023.

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