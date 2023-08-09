shortLink
newsCode: 1385540 A
خانه | سياسة

مصدر مطلع: السفارة السعودیة بدأت نشاطها في طهران رسمیا

صرح "مصدر مطلع" لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، ان سفارة السعودية في طهران بدات نشاطها رسميا منذ 3 ايام.

مصدر مطلع: السفارة السعودیة بدأت نشاطها في طهران رسمیا

يأتي ذلك بعد المباحثات التي جرت في شهر فبراير 2023 بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله ابراهيم رئيسي" باستضافة الصين، والبيان الثلاثي (بين طهران وبكين والرياض) الذي اعقبها في 10 اذار 2023 بشان استئناف العلاقات بين ايران والسعودية.

وتجدر الاشارة ايضا، بان السفارة والقنصلية العامة الايرانيتين في الرياض، بدأتا نشاطهما رسميا في 6 يونيو 2023.

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
في طهران رسميا مصدر مطلع

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive