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خانه | سياسة

عبداللهیان یتوجه إلى جنوب إفریقیا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان وزير الخارجية "حسین امیرعبداللهیان"سیتوجه اليوم الاربعاء الى بريتوريا.

عبداللهیان یتوجه إلى جنوب إفریقیا

وأضاف ناصر كنعاني: سيغادر" أميرعبد اللهيان" إلى عاصمة جنوب افريقيا اليوم الأربعاء بهدف عقد اجتماع اللجنةا لمشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجنوب إفريقيا.

وأكد كنعاني: أن وزيرا خارجية البلدين يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما .

يذكر ان هذه الجولة من اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة ستعقد بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب تفشي كورونا.

 

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إلى جنوب عبداللهيان يتوجه إفريقيا

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