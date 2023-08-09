عبداللهیان یتوجه إلى جنوب إفریقیا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان وزير الخارجية "حسین امیرعبداللهیان"سیتوجه اليوم الاربعاء الى بريتوريا.

وأضاف ناصر كنعاني: سيغادر" أميرعبد اللهيان" إلى عاصمة جنوب افريقيا اليوم الأربعاء بهدف عقد اجتماع اللجنةا لمشتركة للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجنوب إفريقيا.

وأكد كنعاني: أن وزيرا خارجية البلدين يترأسان اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بينهما .

يذكر ان هذه الجولة من اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة ستعقد بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب تفشي كورونا.

endNewsMessage1