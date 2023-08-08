قالیباف : الترکیز على شرق اسیا من اولویات السیاسة الخارجیة الایرانیة

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، ان "من اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، التركيز بشكل خاص على التعاون مع دول شرق اسيا".

جاء ذلك في تصريح ادلى به "قاليباف" خلال الاجتماع المشترك الذي التأم اليوم الثلاثاء بطهران، بين رئيس البرلمان الفتينامي "فونغ دين هوئي" والوفد المرافق له، مع نظرائهم الايرانيين.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي : ان الدبلوماسية البرلمانية بين ايران وفيتنام، تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بالصعيدين الاقليمي والدولي.

واعرب رئيس البرلمان الايراني عن ارتياحه لقاء استضافة نظيره الفيتنامي والوفد المرافق له بمناسبة مرور 50 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين طهران وهانوي، قائلا : ان البلدين تجمع بينهما علاقات جيدة قائمة على اسس المودة؛ كما نوّه بإرادة رئيسي جمهورية ودور برلماني البلدين لاسيما خلال الاعوام الاخيرة، في توسيع هذه العلاقات.

كما اعتبر زيارة رئيس مجلس النواب الفيتنامي، الاولى الى طهران، بانها شكّلت منعطفا على صعيد الجهود الهادفة لتطوير العلاقات الثنائية وبما يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

واستطرد قائلا : ان الشعبين الايراني والفيتنامي، لديهما سجلّ حافل بالتجارب المشتركة في سياق مناهضة الظلم والجور.

وتطلع رئيس مجلس الشورى الاسلامي، بان تسهم زيارة الوفد الفيتنامي الحالية الى ايران، في تعميق الاواصر الثنائية بشتى المجالات، قائلا : بعد الانتقال الى المرحلة ما بعد جائحة كورونا، ينبغي استئناف الخطوات الهادفة والمشتركة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

وخاطب قاليباف "دين هوئي" بالقول : نحن لدينا تعاون جيد في الصعيد الدولي، وخاصة حيال قضايا حقوق الانسان؛ وهنا الزم على نفسي الاشادة بموقفكم الداعم والمؤثر لمواقف ايران في اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي.

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