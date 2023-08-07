أمین مجلس الأمن القومي الإیراني یتحدث هاتفیا مع نظیره الارمیني

بحث أمین مجلس الأمن القومي الإیراني "علي اکبر احمدیان"، هاتفیا مع نظیره الأرمیني "آرمن غريغوريان"، في شتى مجالات التعاون الثنائي والعلاقات الاقتصادية، الى جانب التطورات الإقليمية.

وهنأ غريغوريان، في هذا الاتصال الذي جرى عصر اليوم الاثنين، بتعيين أحمديان في منصب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشان القضايا الثنائية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية، وآخر التطورات على الساحة الإقليمية.

وفي تصريحه خلال الاتصال، اكد أحمديان علی دعم إيران الشامل لجهود ارساء السلام المستديم في المنطقة، وقال : الدبلوماسية والحوار هما أفضل الخيارات لإنهاء الخلافات والصراعات بين الدول.

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