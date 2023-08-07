السلطة القضائیة: لا صحة لمزاعم "المنافقین" حول القیام بعمل ارهابي في مجمع القدس القضائي
نفى المركز الاعلامي بالسطة القضائية الايرانية، ما ادعت به زمرة "المنافقين" الارهابية حول القيام بعمل ارهابي في مجمع القدس القضائي بطهران.
وجاء في بيان المركز الاعلامي للسلطة القضائية بهذا الشان : لقد ادّعت زمرة "المنافقين" الارهابية قبل ساعة، عن اقدامها على عمل ارهابي في مجمع القدس القضائي بطهران.
واضاف البيان : لقد كشفت المتابعات، ان مزاعم زمرة المنافقين الارهابية لا اساس لها من الصحة وكاذبة؛ مبينا انه "لم يقع اي حادث قد يزعزع الامن في هذا المجمع القضائي".
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