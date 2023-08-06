قائد الثورة یشید بمهمة المجموعة البحریة 86

وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد "علي الخامنئي"، مهمة المجموعة البحرية في قطع مسافة تقدر بـ 65 ألف كم خلال 8 أشهر ، بأنها عمل کبیر و شرف عظیم.

ووصف قائد الثورة الإسلامية مهمة المجموعة البحرية في قطع مسافة تقدر بـ 65 ألف كم خلال 8 أشهر، بأنها عمل کبیر وشرف عظیم وذلك خلال استقباله قائد وکوادر وعائلات هذه المجموعة،في حسینیة الامام الخمینی (رض) بالعاصمة طهران.

وأضاف أن عدد القوات البحرية الشهيرة في العالم الذين قاموا بهذا العمل ويمكنهم القيام به قليل،لكنكم أنجزتم هذه المهمة وعبرتم من ثلاثة محيطات وعدتم إلى البلاد فخورًا.

وقال: أعتقد أنه من الضروري أن نتذكر أسر الشهداء الأعزاء وأن ننحني إجلالا أمامهم.

وخاطب عائلات مجموعة 86 البحرية وقال إن أحبائكم عادوا ورأيتموهم وعانقتموهم لكن الشهداء يبقي مكانهم فارغا لأسرهم ملفتا كل ما نمتلكه اليوم يعود الى تضحيات الشهداء وكلنا مدينون لهم.

وشكر هذه المجموعة البحرية التي قامت بمهمة كبيرة وأعرب عن تقديره لعائلاتهم، وقال أعزائي! إن ما قام به أسلافكم خلال الأحداث المهمة للثورة الاسلامية حتى اليوم، هو أساس نجاحكم اليوم وعلينا أن نكون ممتنين لهم. وقدم الحرس الثوري والجيش الكثير من التضحيات في البحر وهذه التضحيات آتت ثمارها. وأشار سماحة قائد الثورة الاسلامية إلى محاولة الأعداء وراء منع المشاركة الواسعة للشعب الايراني في مراسم العزاء الحسيني لهذا العام وقال: عكس ما أراد الأعداء حدث. و شهدنا إقامة هذه المراسم أكثر حماسة وحيوية ونشاطا مقارنة باقامة هذه المراسم خلال السنوات السابقة.

وأضاف : لقد أثبتتم أن المیاه الحرة ملك للجميع و ووصف ادعاء بعض الدول بعدم السماح لسفن معينة بالمرور عبر مضايق معينة بأنه أمر خاطئ للغاية.

وأضاف أن المیاه الحرة ملك للجميع. یجب ضمان أمن الشحن والنقل البحري لجميع الدول ، واليوم يعتدی الأمريكيون ناقلات النفط ، ويساعدون عصابات التهريب البحري ، وهذا انتهاكهم الكبير الذي يحدث في منطقتنا وفي أماكن أخرى و هذه الأعمال هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي و لا يمكن تجاهله.

وخاطب كوادر المجموعة البحرية 86 قائلا إن هذه الخطوة التي اتخذتموها کانت بمثابة خطوة في مسار إرساء الأمن و أضاف أن تواجدکم في المناطق النائية، وفي نهايات المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي لقد ساهم في ضمان أمن البلاد و لقد أثبتتم أن البحر ملك للجميع والمیاه الحرة ليست لأحد وإذا تمکنت هذه القوى العظمی،من تسجیل المحيطات باسمها ستقوم بذلك حتى لا تتمكن الدول الأخرى من استخدامها.

وتابع قائلا : لقد أخرجت الثورة الإسلامية البحر والملاحة البحرية في إيران من حالة الركود ومنحتكم الثقة بالنفس لقیام بهذا الإبحار.

وصرح أن عملکم حسّن السمعة الدولية لإيران ملفتا ان القيمة السياسية لعملكم لم تكن أقل قيمة من العمل العسكري ولقد تمكنتم من تنفيذ مثل هذه الخطوة العظيمة على البحر.

وقال قائد الثورة الاسلامية إن ایران تمكنت من القيام بهذا العمل العظيم بفضل القوة والقدرات العلمية التي يمتلكها الشباب الايرانيون.

وأکد هذه الرحلة البحریة أوضحت قيمة وأهمية الثورة الإسلامية الإيرانية بالنسبة لنا ولكم ولأي شخص يعرف قصتكم. لماذا؟ لأن الثورة أعطتنا هذه المعرفة، و القدرة ، والثقة بالنفس والهمة ، وهذه الشجاعة للقيام بمثل هذا العمل العظيم.

وأن ما يقوله الاعداء إننا لن نسمح لسفن دولة ما بالعبور من بعض المضائق إدعاء واهي كبير .

واستقبل قائد الثورة الاسلامية صباح الیوم الأحد، قائد وکوادر وعائلات المجموعة "86" البحرية التابعة لجيش الجمهورية الاسلإمية الإيرانية ،في حسینیة الامام الخمینی (رض) بالعاصمة طهران.

وعادت المجموعة البحرية 86 إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بعد مهمة توصف بـ "التاريخية" بالنسبة للأسطول الإيراني.

واستغرقت مهمة المجموعة البحرية 8 أشهر، قطعت خلالها مسافة تقدر بـ 65 ألف كم.

وأن ما يقوله الاعداء إننا لن نسمح لسفن دولة ما بالعبور من بعض المضائق خطا كبير

وقال إنه يتعين على المسؤولين البدء بحركة أوسع لاستخدام البحر كفرصة وتوفير المصالح الوطنية من خلال التصميم والتخطيط.

ووصف دور العائلات في نجاح مهمة هذه المجموعة بالمهم إلى جانب عوامل مثل المعرفة العسكرية والعزم والثقة والصبر.

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