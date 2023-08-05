وفد علمائي ایراني یزور السید حسن نصرالله

زار وفد من كبار العلماء الإيرانيين، بمعية ممثل الولي الفقيه في محافظة اردبيل الإيرانية السيد حسن عاملي، الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله.

وكتب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى اماني، في تغريدة له على موقع تويتر، الجمعة: برفقة وفد من كبار العلماء، بينهم آية الله السيد حسن عاملي ، ممثل الولي الفقيه في محافظة أردبيل ، وعدد من أعضاء مجلس خبراء القيادة، التقينا السيد حسن نصر الله ، الأمين العام لحزب الله في لبنان.

واضاف: جرى الحديث خلال اللقاء عن العلاقات التاريخية والهجرات العلمية بين البلدين الشقيقين على مر السنين.

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