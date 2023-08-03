ایران وباکستان عازمتان على تحویل الحدود الأمنیة الى تجاریة

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في اسلام اباد اوضح عبداللهيان ان مساعد الدبلوماسية الاقتصادية في الخارجية الايرانية بمعية وفد اقتصادي كبير من الوزارات المختلفة اجرى منذ يومين محادثات مهمة ومثمرة مع نظرائه الباكستانيين ما اسفر عن توقيع عدة مذكرات تفاهم بين الجانبين.

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