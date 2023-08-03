إیران تعرب عن قلقها للاشتباکات في مخیم عین الحلوة الفلسطینی

أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن قلق طهران من وقوع واستمرار الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة الفلسطيني جنوبي لبنان، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

وأكد ناصر كنعاني اليوم الخميس على ضرورة الوقف الكامل للاشتباكات في هذه المنطقة والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، مذكرا بأن الساحة الفلسطينية اليوم بحاجة إلى وحدة وانسجام الاطراف الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف ان على التيارات والاطراف والشعب الفلسطيني أن يتحلوا باليقظة والحذر ويوظفوا كافة امكاناتهم لمواجهة العدو الصهيوني المحتل الذي هو سبب كل مشاكل الشعب الفلسطيني والباعث لعدم الاستقرار في المنطقة .

كما اكد ان على الفلسطينيين ان يهيئوا الارضية لازالة الاحتلال بشكل كامل وعودة جميع اللاجئين إلى الوطن، وإقامة دولة فلسطين المستقلة والموحدة على كافة الارض الفلسطينية ، وعاصمتها القدس .

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