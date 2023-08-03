رئیس الإمارات یتلقى دعوة من الرئیس الإیراني لزیارة طهران

تسلم وزير الدولة في الشؤون الخارجية الإماراتية ، كتاب الدعوة الموجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.

تسلم وزير الدولة في الشؤون الخارجية الإماراتية ، كتاب الدعوة الموجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.

جاء ذلك خلال استقباله يوم الأربعاء لسعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دولة الإمارات، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زار الإمارات العربية المتحدة في جولة خليجية الشهر الماضي.

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