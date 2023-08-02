عبداللهیان یتوجه إلی باکستان

وبحسب المصادر المطّلعة فإن امير عبداللهيان غادر الى اسلام اباد العاصمة الباكستانية بهدف التفاوض لتوسيع العلاقات الثنائية قدر الإمكان في مختلف الأبعاد والمجالات بما في ذلك التعاون الحدودي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والقضايا الإقليمية والتطورات الدولية.

كما سيتطرق الجانبان في محادثاتهما على وجه الخصوص الى ضرورة التضامن من اجل اتخاذ اجراءات جادة ومتكاملة من قبل الدول الإسلامية ضد إهانة مقدسات الأديان السماوية في بعض الدول الأوروبية.

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