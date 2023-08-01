رئیس جمهوریة طاجیکستان یدعو نظیره الإیراني لزیارة دوشنبة

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" مع نظيره الطاجيكي "سراج الدين مهر الدين"؛ حيث تباحث الجانبان بشان التعاون في القضايا التي تهم البلدين.

وفيما اعرب عن ارتياحه للعلاقات الودية بين ايران وطاجيكستان، اكد "مهر الدين" على ضرورة الارتقاء بهذه الاواصر لتبلغ اعلى المستويات بين هذين البلدين الصديقين والشقيقين.

في المقابل، نقل "امير عبداللهيان" تحيات الرئيس الايراني الى نظيره الطاجيكي، لافتا الى حدوث نقلة جديدة في مجال التعاون الشامل بين طهران ودوشنبة؛ بما يليق ومستوى العلاقات الثنائية الماضية باتجاه النمو، والتركيز على مواصلة هذا المسار.

واعتبر وزير الخارجية الايراني، ان زيارة الرئيس رئيسي الى دوشنبة وفي المقابل زيارة امام علي رحمان الى طهران، منعطفا اساسيا في العلاقات الثنائية؛ وقال : مع بداية مهام الحكومة الايرانية الثالثة عشرة، تم التوقيع على عدد ملفت من وثائق التعاون المشترك؛ داعيا الجانبين الى اتخاذ ما يلزم بهدف متابعة هذه التوافقات وتنفيذها.

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