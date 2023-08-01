مباحثات هاتفیة بین الرئیس رئیسي وسلطان عمان
أعرب الرئيس الإيراني السيد ايراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، عن تقديره لحسن نية سلطنة عمان في دفع عجلة الاتفاقيات إلى الأمام، وبحث الجانبان حول كيفية تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
استعرض الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي والسلطان عمان هيثم بن طارق، في اتصال هاتفي ظهر اليوم الثلاثاء، مستجدات تقدم وثائق التعاون الموقعة خلال الزيارات المتبادلة لقادة البلدين، وأكدا على إرادة طهران - مسقط ، لرفع مستوى العلاقات إلى مستويات أعلى وتوسيع التفاعلات الثنائية.
كما بحث الجانبان التعاون الإقليمي والدولي الثنائي في مختلف المجالات.
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