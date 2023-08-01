newsCode: 1382944 ٢٠٢٣/٠٨/٠١ ١٥:٣٧:١٦ A

مباحثات هاتفیة بین الرئیس رئیسي وسلطان عمان

أعرب الرئيس الإيراني السيد ايراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، عن تقديره لحسن نية سلطنة عمان في دفع عجلة الاتفاقيات إلى الأمام، وبحث الجانبان حول كيفية تعزيز التعاون متعدد الأطراف.