إيران تدعو الاطراف الداخلیة في النیجر للحوار

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بان ايران تدعو الى استتباب الامن والسلام والاستقرار في البلد الصديق النيجر، معتبرا الحوار بين الاطراف الداخلية بانه طريق الحل للمشاكل.

وقال کنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم امس الاثنين حول التطورات الاخيرة الحاصلة في النيجر: نحن نتابع التطورات المتعلقة بهذا البلد بعناية.

وأضاف: إن تأكيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو احترام سيادة القانون ونريد استتباب الامن والسلام والاستقرار في هذا البلد الافريقي الصديق ونعتبر الحوار بين الأطراف الداخلية بانه طريق الحل للمشاكل ونأمل أن تتجه مسيرة التطورات نحو السلام والاستقرار وتامين آراء أبناء هذا البلد.

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