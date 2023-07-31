اتفاقات جدیدة بین إیران والعراق بشأن زیارة الأربعین

التقى وزيرا داخلية إيران والعراق، اليوم الإثنين، للاتفاق على تسهيل حركة زوار الأربعين في معبر خسروي.

والتقى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اليوم وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري خلال زيارته للبنى التحتية لمعبر خسروي والمنذرية العراقي.

وشدد وزيرا البلدين في اللقاء الذي عقد في معبر خسروي على استخدام كافة التسهيلات لدى الجانبين لتسهيل حركة الزوار وحل مشاكل العام الماضي.

كما أكد الجانبان على نشاط معبر خسروي على مدار الـ 24 ساعة، ووصفا أمن الجانبين بالمناسب ، وتقرر وتم الاتفاق على ضرورة تشجيع الزوار على السفر ليلاً لتجنب ضربة الشمس.

وتقرر إنشاء مركز نقل مشترك للحيلولة دون مشاكل الزوار على جانبي الحدود وتحت مسؤولية المحافظين.

وفي تصريح له أكد وزير الداخلية الايراني أنه سيتم تنظيم ساعات عبور زوار الأربعين بين ايران والعراق لتجنيبهم ضربة الشمس وذلك استجابة لإقتراح نظيره العراقي الذي دعا الى عبور الزوار الايرانيين في الصباح والليل نظرا لانخفاض حرارة الجو في تلك الساعات.

وأضاف، سنقوم بتنظيم عبور الزوار بناء على الاقتراح العراقي في الصباح أو الليل نظرا لتحسن الجو، خاصة وان ذروة حرارة الجو في النهار هي من الساعة (12 ظهرا الى 16 عصرا).

وتابع: اجتمعنا اليوم الاثنين وللمرة الثالثة مع الجانب العراقي لاجل مناقشة تردد الزوار الايرانيين وتسهيل ظروف زيارة الأربعين، وتوصلنا الى اتفاق بين الجانبين.

وأكد وحيدي أن فتح الممرات الحدودية ومسألة جواز السفر وسهولة الشحن والنقل وتوفير أفضل الامكانات الصحية ومرابطة الهلال الأحمر وغيرها من الامور كانت من المواضيع التي ناقشها الجانبان الايراني والعراقي في الاجتماع المذكور.

وقال وزير الداخلية الايراني: لقد تم توفير الامكانات لعبور أكثر من 30 الف زائر من منطقة خسروي الحدودية على مدار اليوم.

وكان وزير الداخلية العراقي قد قال خلال الاجتماع المشترك مع نظيره الايراني احمد وحيدي إن أكثر من 50 بالمئة من زوار الأربعين يدخلون العراق من منفذ “زرباطية – مهران” الحدودي فيجب أن يتركز معظم الامكانيات المطلوبة فيه.

واضاف، قامت محافظتا إيلام في إيران وواسط في العراق بأعمال بنية تحتية جيدة على جانبي الحدود ، كما أن تطوير الطرق على جدول الأعمال.

و تابع: تمت زيادة أنظمة تسجيل الدخول والخروج على حدود الزرباطية العراقية ، وسيتم تركيب أكثر من 120 بوابة لتسهيل حركة المرور وتسريعها.

و اوضح الشمري أنه تم التخطيط لحوالي 200 مركبة تتكون من حافلات ومركبات أخرى للنقل العام ونقل الزائرين في مسارات الدخول والخروج.

وفي إشارة إلى حرارة الجو خلال مراسم الأربعين ، ذكّر وزير الداخلية العراقي: سيتم توفير مياه الشرب للزوار على حدود زرباطية ، كما تم الاتفاق على وصول سيارات الإنقاذ.

و خلال هذا الاجتماع ناقش الجانبان تأمين الحدود الإيرانية- العراقية والاستعدادات الجارية لفتح المنفذ أمام الزوار الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

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