عبداللهیان لـبلاسخارت: العلاقات الایرانیة العراقیة مبنیة على اواصر شعبیة وتعاون ثنائي شامل

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ايران والعراق تربطهما علاقات وطيدة ورصينة؛ مبينا ان هذه العلاقات الوثيقة والواسعة قائمة على اواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاحد، بين وزير الخارجية عبداللهيان ومبعوثة الامين العام للامم المتحدة الخاصة بالشان العراقي "جينين بلاسخارت"، والتي وصلت طهران اليوم.

واعتبر امير عبداللهيان، ان "العلاقات القوية والواسعة بين طهران وبغداد، لا تلقي بظلالها ايجابا على البلدين فحسب، وانما تخدم الاستقرار والتنمية والامن المستدام في المنطقة ايضا".

كما نوّه وزير الخارجية الى اهمية دور العراق في الصعيد الاقليمي.

وتابع في معرض تعقيبه على تصريحات المندوبة الاممية : ان تامين الحدود المشتركة بين ايران والعراق يحظى باهمية لنا، وبما يقتضي تنفيذ كامل بنود الاتفاق الامني الموقع بين البلدين.

الى ذلك، اكدت "بلاسخارت" على دور ايران البناء حيال القضايا المتعلقة بالعراق؛ كما استعرضت مواقفها بشان التطورات الدخلية والاقليمية التي تهم هذا البلد.

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