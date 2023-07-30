إیران تدین بشدة العمل الإرهابي في باکستان الیوم

واعرب ناصر کنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم (الأحد) ، عقب الهجوم الإرهابي على تجمع جمعيظ علماء الإسلام في باجور بباكستان عن تعازي إيران حكومةً وشعباً لباكستان حكومة وشعبا ن ، مدينا بشده هذا العمل الإرهابي الذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات المواطنين الباكستانيين.

وقالت الشرطة الباكستانية إن ما لا يقل عن 40 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 130 في انفجار وقع في أثناء تجمع سياسي بإقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد اليوم الأحد.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الإرهابيين ارتكبوا من جديد اليوم جريمة اخرى افجعت العديد من العائلات في دولة باكستان المجاورة والشقيقة ، مضيفًا: إن جمهورية إيران الإسلامية تقف الى جانب جمهورية باكستان الإسلامية وتعرب عن تعاطفها مع عائلات ضحايا هذا العمل الارهابي وتدعو من اجل شفاء الجرحى.

وفي هذا السياق بعث الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي برقية الى رئيس وزراء الباکستاني شهباز شريف اثر مقتل واصابة عشرات المواطنين الباكستانيين في تفجير ارهابي في مكان اجتماع جمعية علماء الاسلام في منطقة باجور اعرب فيها مع تعاطفه مع باكستان حكومة وشعبا.

وقال رئيسي في هذه البرقية: إنني نيابة عن شعب إيران، أعبر عن تعاطفي ومواساتي مع لرئيس وزراء باكستان الشقيقة والصديقة ، وأدين هذا العمل الإرهابي القاسي، ونعتقد أن مثل هذا العمل غيرالإنساني والأجرامي ليس لها نتيجة ولكن مرتكبيها وقادتها في روسيا لن يتبعوها.

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