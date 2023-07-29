قائد البحریة الایرانیة یزور روسیا

وصل قائد القوة البحرية بالجيش الايراني "الادميرال شهرام ايراني"، اليوم السبت، الى مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية لحضور مراسم يوم البحرية الروسية.

کان ممثل سلاح البحر الروسي "العميد بورزينكو" الى جانب سفير الجمهورية الاسلامية في موسكو "كاظم جلالي" والملحق العسكري الايراني لدى روسيا العقيد بحري "رضا خسروي"، في استقبال "الادميرال ايراني" لدى وصوله الى مطار سانت بطرسبيرغ اليوم.

وورد في هذا التقرير، ان قائد البحرية الايرانية سيشارك في مراسم الاستعراض السنوي لمناسبة يوم القوة البحرية الروسية، التي ستقام يوم غد الاحد في مدينة سانت بطرسبيرغ برعاية رئيس جمهورية روسيا الاتحادية "فلاديمير بوتين" وجمع من كبار القادة العسكريين نيابة عن 21 دولة في انحاء العالم.

وفضلا عن ذلك، من المقرر ان يلتقي قائد سلاح البحر الايراني نظيره الروسي، الى جانب عدد من قادة القوة البحرية في بعض الدول، باحثا معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تجدر الاشارة الى التحاق 3 قطع بحرية تابعة للجيش الايراني بالاستعراض البحري الروسي الذي سينطلق قبالة "ميناء كاسبيك" في بحر قزوين.

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