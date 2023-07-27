عبداللهیان ونظیره الاذربیجاني یبحثان بشان التعاون الثنائي والقضایا الاقلیمیة

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الاذربيجاني جيحون بايراموف في اتصال هاتفي ، يوم الخميس، حول أهم القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.

وقال أمير عبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي: في الوقت الحالي ، تسير عملية التعاون بين البلدين في مسار بناء وإيجابي.

ووصف وزير الخارجية الايراني الاجتماع الأخير لرئيسي اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية آذربيجان في آستارا (شمال غرب ايران) بانه كان ناجحا وقال: تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة بين الطرفين ، خاصة في مجال النقل السككي والطرقي.

وادان أمير عبداللهيان مرة اخرى الاساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك ، لافتا الى الاجتماع الطارئ الافتراضي على مستوى وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده يوم الاثنين القادم للبحث في هذه القضية.

من جانبه وصف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره الايراني إلى باكو بأنها كانت مهمة وقال: في أقصر وقت بعد هذه الزيارة ، سنرى نتائجها الإيجابية على العلاقات بين البلدين.

وشكر جيحون بايراموف المواقف البناءة لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بمنطقة قرة باغ وشرح آخر تطورات المفاوضات مع أرمينيا وممر لاشين.

كما قيّم وزيرا الخارجية وجود وتدخل القوات الأجنبية في المنطقة بأنه غير بناء، وشددا على ضرورة حل المشاكل الإقليمية من قبل الدول والجهات الفاعلة الإقليمية.

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