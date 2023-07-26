الرئیس رئیسي: على الجمیع متابعة قضایا الایرانیین في خارج البلاد

قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي : ان مشاكل وهواجس كل مواطن يعيش في الخارج، يجب ان تشغل بالنا جميعا؛ واضاف : ان امانة المجلس الاعلى للرعايا الايرانيين في خارج البلاد، تتحمل المسؤولية بناء على العناصر المؤثرة في حفظ هويتهم، ان تتابع قضايا هؤلاء المواطنين الاعزاء لدى جميع سلطات البلاد وصولا الى النتائج المرجوة في هذا الخصوص.

جاء ذلك في كلمة رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الاعلى للرعايا الايرانيين في الخارج، والذي عقد اليوم الاربعاء برعايته.

واكد رئيسي ضرورة استخدام طاقات المواطنين المقيمين خارج البلاد، كما وجه الجهات المعنية وايضا امانة المجلس بتابعة قضايا وهواجس هؤلاء المواطنين ولاسيما المشاكل القنصلية التي تعيق عودتهم الى الوطن، وتسهيل الاجراءات في هذا الخصوص.

واعتبر رئيس الجمهورية، ان الايرانيين في الخارج وخاصة النخب منهم، "رصيدا انسانيا عظيما خارج حدود ايران الاسلامية؛ كما طالب وسائل الاعلام وخاصة منظمة الاذاعة والتفلزيون الايرانية بتكريس الجهود من اجل تعرف هؤلاء المواطنين على طاقات بلادهم العظمى ومكانتها العلمية والتقنية المرموقة عالميا.

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