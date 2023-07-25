کنعاني: اجتماع وزاري طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي الاثنین القادم

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية: عقب الاقتراح المشترك لوزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية والعراق، وبعد اتصالات وزير خارجية بلادنا أميرعبداللهيان مع نظرائه في الدول الإسلامية وإرسال رسائل إليهم، بالإضافة إلى محادثة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورسالة إلى الأمين العام لتلك المنظمة، وافقت هذه المنظمة على عقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية يوم الاثنين 31 يوليو، وسيبحث ويناقش موضوع إهانة القران الكريرم في السويد والدنمارك.

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