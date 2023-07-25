الحرس الثوري یحذّر من مغبة مصادرة شحنة من النفط الایراني من ناقلة تحتجزها امیرکا

وقال العميد فدوي في تصريح صحفي في مدينة قزوين غرب طهران يوم الاثنين في الرد على سؤال فيما اذا ارتكب الأمريكيون حماقة وأفرغوا ناقلة نفط تحمل شحنة من النفط الإيراني محتجزة لدى اميركا: إحدى سياسات البلاد منذ انتصار الثورة الاسلامية حتى الآن هي الرد بالمثل، هذه السياسة هي سياسة راسخة وليس بامكان احد منعها.

واضاف: على مر الاعوام الـ 45 عاما الماضية فشلت الحكومة الأكثر شراً في العالم، اي اميركا، وجميع حلفائها، رغم كل محاولاتها في تحقيق اي انتصار على إيران.

وأكد العميد فدوي: إن سر نجاح الشعب والجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العدو هو السعي لأداء الواجب في ظل اتباع ولاية الفقيه ونحن نرى ذلك في جميع المجالات وليس المجال العسكري فقط.

وفي إشارة إلى مكانة ايران على الصعيد العالمي أضاف نائب قائد الحرس الثوري: نحن اليوم الدولة الاكثر شموخا في العالم سياسيًا ، وكل دولة وقفت إلى جانبنا اصبحت شامخة ايضا.

وفي جانب آخر من تصريحه حول المشاريع الانمائية التي يقوم بها الحرس الثوري (مقر خاتم الانبياء (ص) للبناء والاعمار): قال"في المرحلة الأولى ، كانت التزاماتنا بتوفير المياه لـ 200 قرية ؛ لكن بمرور الوقت ، وصل إلى أكثر من 10000 قرية ، ومن الممكن أن يزداد إلى 20000 قرية بواسطة مؤسسة المياه ومياه الصرف الصحي ووزارة الطاقة.

وأوضح عن موعد استكمال الالتزامات الخاصة بإمدادات المياه: بنهاية العام القادم (20 اذار/مارس 2025) سيتم إمداد 10 آلاف قرية بالمياه ، ونأمل أن يكتمل قبل الموعد المحدد.

وحول النهضة الوطنية للإسكان قال: في العقود الجديدة المبرمة هذا العام ، فقد تم الاخذ بنظر الاعتبار الإسكان الريفي ايضا، مما سيكون له تأثير كبير على الإسكان بأكمله في البلاد.

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