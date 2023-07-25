وزیرالدفاع: صاروخ "ابو مهدي" وسّع دائرة الدفاع البحري لایران عدة أضعاف
أشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني العميد محمد رضا آشتياني الى بعض مواصفات صاروخ كروز "ابو مهدي" الذي دخل الخدمة في القوات البحرية للجيش والحرس الثوري اليوم الثلاثاء، ان مدى هذا الصاروخ الذي يبلغ الف كيلومتر قد وسع دائرة الدفاع البحري لايران عدة اضعاف، وهذا أمر هام جدا.
واضاف العميد آشتياني ان هذه المنظومة الصاروخية هي منظومة استراتيجية وفي الحقيقة يمكن وصف هذا الصاروخ بأنه " لا نظير له"، وله خصائص فريدة ، فهو نقطوي (دقيق الاصابة للغاية) وله قدرة تدميرية عالية جدا وهو قادر على اجتياز التضاريس الجغرافية والتحليق المنخفض، ويتمتع ايضا بالقدرة على مواجهة الحرب الالكترونية والافلات من الرادارات ويستخدم الذكاء الصناعي في برمجية رسم مسار تحليقه.
وتابع وزير الدفاع الايراني انه قد اصبح بالامكان الان ضرب القطع البحرية المعادية المتحركة انطلاقا من عمق الاراضي الايرانية ومناطق سرية بالكامل وتدمير السفن والفرقاطات والمدمرات المعادية بشكل كامل.
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