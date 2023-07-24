أمین المجلس الأعلى للأمن القومي الإیراني یشارک مؤتمر بریکس في جنوب إفریقیا

توجه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي أكبر أحمديان إلى جنوب إفريقيا بدعوة من وزيرة شؤون الرئاسة السيدة خومبودزو نتشافيني للمشاركة للمشاركة في قمة بريكس.

وسيلتقي أحمديان خلال هذه الزيارة مع نظرائه من الدول المشاركة ويبحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى كلمته في اجتماع مستشاري لجان الأمن القومي للدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

ويبدأ اجتماع مستشاري الأمن القومي للدول الأعضاء في بريكس والدول الصديقة تحت عنوان "مراجعة الأمن السيبراني كتحدٍ متنام للأمن العالمي" اليوم الاثنين في جوهانسبرغ أكبر مدينة في جنوب إفريقيا.

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