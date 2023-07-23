خلال اتصال هاتفي مع نظیره الکویتي.. عبداللهیان یؤکد على اتخاذ الدول الاسلامیة موقفا حازما تجاه الاساءة للقرآن الکریم

ادان وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الإساءة إلى القرآن الكريم في السويد والدنمارك ، مؤكدا على اتخاذ موقف حازم من قبل الدول الإسلامية في إدانة هذه الأعمال ومنعها.

وفي معرض تقديره لمواقف الحكومة الكويتية في إدانة إهانة القرآن الكريم في السويد والدنمارك ، دعا وزير الخارجية الايراني إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وتوجيه رسالة قوية تندد بإهانة المقدسات الإسلامية.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت وقال: نعتقد أنه يمكننا في ظل تعاون دول المنطقة أن تكون لدينا منطقة يسودها السلام والاستقرار والتقدم دون وجود الأجانب.

بدوره رحب وزير خارجية الكويت باقتراح وزير الخارجية الايراني عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وقال : إن الحكومة الكويتية تدين بشدة أي إهانة للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية.

وبحث الجانبان في هذه المكالمة الهاتفية بعض القضايا الثنائية وذات الاهتمام المشترك .

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