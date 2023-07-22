إیران تدین الإسائة للمصحف الشریف في الدنمارک

وجدد کنعاني تأکیده علی ضرورة تکاتف کافة الحکومات والشعوب الإسلامية وکافة أتباع الأدیان السماوية للمکافحة الفعالة مع أي إسائة للقرآن الکریم ومقدسات الأدیان الإبراهیمیة في أي نقطة من العالم قائلا انه رغم النوایا المشؤومة للمخططين وراء الکوالیس للإسائة للمقدسات والقیم لأکثر من ملیاري مسلم في العالم نؤمن بأن المفكرين الأحرار ودعاة الحق في العالم يقفون بالإجماع ضد هذه الفتنة الشريرة والأعمال البغيضة، وفي ظل اليقظة والوحدة والتلاحم، سيیجعلون المنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان یندمون.

وأشار کنعاني إلی الجهود الراهنة المبذولة علی مستوی العالم الإسلامي لمحاسبة مدنسي المقدسات الإسلامية مصرحا أن الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية تواصل إتصالاتها ومفاوضاتها مع البلدان الإسلامية وستواصل إجراءاتها وجهودها لمکافحة الجهل في القرن الواحد والعشرین الذي استهدف الکرامة الإنسانية وحریة التعبیر الأصیلة في ظل حریة التعبیر الغربیة الکذبة.

وتابع أنه من منظر الجمهوریة الإسلامية الإيرانية الحکومة الدنمارکیة مسؤولة عن الحیلولة دون الإسائة للقرآن الکریم والمقدسات الإسلامية وملاحقة المدنسین وفي هذا المجال الرأي العام العالمي بانتظار الإجراء العملي من قبل الحکومة الدنمارکیة.

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