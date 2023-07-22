عبداللهیان یقترح عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجیة الدول الإسلامیة

أدان وزیر الخارجیة حسین أمیرعبداللهیان بشدة الإساءة إلى القرآن الکریم في السوید والدنمارك، مقترحا عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجیة الدول الإسلامیة في أقرب وقت ممکن.

وفي اتصال هاتفي، أدان وزیرا خارجیة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وترکیا بشدة الإساءة إلى القرآن الکریم في السوید والدنمارك.

وثمن وزیر الخارجیة حسین أمیرعبداللهیان مواقف ترکیا في إدانة الإساءة للقرآن الکریم، واقترح عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجیة الدول الإسلامیة في أقرب وقت ممکن.

ووصف وزیر الخارجیة العلاقات بین البلدین بأنها علاقات ودیة وأخویة واستراتیجیة، ووجه دعوة لوزیر الخارجیة الترکي لزیارة طهران، وأعلن استعداد إیران لعقد اللجنة الاقتصادیة المشترکة بین البلدین في طهران.

بدوره أدان وزیر الخارجیة الترکي هاکان فیدان، مرة أخرى الإساءة للقرآن الکریم، ورحب باقتراح وزیر الخارجیة عقد اجتماع طارىء لوزراء خارجیة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

أعرب وزیر خارجیة ترکیا عن شکره لوزیر الخارجیة على الدعوة، معلنة زیارته لطهران في المستقبل القریب.

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