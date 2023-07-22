قائد الثورة: یجب انزال أقسى عقوبة بحق مرتکب جریمة تدنیس القرآن الکریم

اعتبر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، جريمة تدنيس القرآن الكريم في السويد بأنها حادثة مريرة وتآمرية وخطيرة، وأكد ان جميع علماء المسلمين متفقون على انزال أقسى عقوبة بمرتكب هذه الجريمة.

وفي رسالة لسماحته اليوم السبت 22تموز/يوليو ردا على التجرؤ على هتك حرمة القرآن الكريم في السويد وصف قائد الثورة الاسلامية اية الله الحادث بالمريرة والتآمرية والخطيرة جدا، مؤكدا على اجماع علماء الاسلام في انحاء العالم على انزال أقسى عقوبة بحق مرتكب هذه الجريمة، مطالبا الحكومة السويدية بتسليم الجاني الى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية.

كما أوضح قائد الثورة الاسلامية في رسالته الى انه يجب على الحكومة السويدية أن تعلم أنه من خلال دعم المجرم اتخذت موقفا حربيا ضد العالم الإسلامي واستقطبت كراهية وعداء الدول الاسلامية وشعوبها والعديد من حكوماتهم.

وطالب اية الله الخامنئي الحكومة السويدية بتسليم مرتكب الجريمة إلى الأنظمة القضائية في الدول الإسلامية.

وختم قائد الثورة رسالته بالقول ان الله هو غالب على امره وهو على كل شيء قدير، لافتا الى أن قداسة القرآن الكريم ستزداد يوما بعد يوم وستصبح أنوار هديه أكثر إشراق، مؤكدا على ان مرتكبي هذه الجريمة والمتآمرين وراء الكواليس اشخاص وضعاء جدا بحيث لا يستطيعون منع هذا التألق المتزايد باستمرار.

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