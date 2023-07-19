وزیر الدفاع الإیراني یعلق على إرسال مدمرة أمریکیة إلى مضیق هرمز

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، اليوم الأربعاء، إن الجمهورية الإسلامية في مرحلة قوة لا يمكن لأحد أن يهددها على الإطلاق مؤكدا أن إيران تجاوزت هذه المرحلة ولديها دور إقليمي ودولي متزايد.

واضاف العميد محمد رضا أشتياني اليوم الأربعاء بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم اليوم بأداء دور إقليمي ودولي بنّاء ومؤثر.

وفي اشارة الى تصريحات رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء باقري امس الثلاثاء حول قوة الردع الايرانية، اكد العميد اشتياني على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاوزت مرحلة الاذعان الى تهديدات الاعداء وخطت اشواطا متقدمة من القدرة والقوة بدورها الإقليمي والدولي الفعّال الذي تتبعه وهي في حالة تقدم وتتطور مستمرة.

وبخصوص بناء طائرات هليكوبتر محلية بالتعاون مع شركات قائمة على المعرفة،افاد العميد اشتياني بأن وزارة الدفاع بمختلف أبعادها في مجالات الملاحة الجوية في الطائرات بدون طيار وطائرات الهليكوبتر وميادين القتال البري وغيرها من القضايا مع الأخذ في الاعتبار مهمة دعم القوات المسلحة والعلاقة التي تربط وزارة الدفاع بعدد كبير من الشركات القائمة على المعرفة ، تسعى لإمتلاك أسلحة جديدة ولتطويرالأسلحة الموجودة لديها .

وصرح بأن وزارة الدفاع والجيش وهيئة الأركان العامة يعملن على الانتهاء من بناء مدمرة دماوند التي ستطلق قريبا.

واعتبر العميد اشتياني بأن دول أمريكا اللاتينية لها أهمية خاصة لأنها هي محور المقاومة ضد الهيمنة الأمريكية والأحادية لافتا الى ان ايران تحاول دعم بلدان محور المقاومة وخاصة دول أمريكا اللاتينية بطرق مختلفة.

وفي اشارة الى صدق وقوة التواجد الايراني في البعد الاقليمي والدولي ، اوضح العميد اشتياني بأن لدى الدول الحرة والمستلقة رغبة كبيرة في اقامة علاقات متينة وبنّاءة مع ايران.

كما اشار العميد اشتياني الى التعاون الايراني -البوليفي وخططه لتعزيز وزيادة هذا التعاون لمواجهة سياسات الهيمنة الغربية، مؤكدا بأن بوليفيا بلد مستقل يحاول التطور من حيث التكنولوجيا والعلوم والشؤون الصناعية وأشياء أخرى معلنا عن استعداد ايران الى تقديم المساعدة ويتبادل الخبرات مع هذا البلد.

وفي اشارة الى الدور المهم الذي تلعبه الطائرات المسيرة في مجالات القتال والاستطلاع والزراعة والخدمات والشؤون الصناعية، اكد العميد اشتياني على ان ايران تمتلك قوة بارزة في مجال الطائرات بدون طيار في العالم لافتا الى ان جميع الدول تسعى الى استخدام الطائرات المسيرة لتحسين قدراتها الدفاعية.

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