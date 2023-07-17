عبداللهیان: لن نجامل احدا على سیادة إیران واستقلالها ووحدة أراضیها

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تجامل احدا حول وحدة اراضيها وسيادتها الوطنية وقال: ان ايضاحات روسيا حول ما ورد في بيانها المشترك مع دول مجلس التعاون حول الجزر الايرانية الثلاث نعتبرها غير كافية ولا نتحمل تكرار مثل هذا النهج من قبل روسيا او اي طرف آخر.

واستضاف وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين، وزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي ، في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.

وفي المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بعد المحادثات، قال امير عبداللهيان: إن أحد الموضوعات الأساسية في جدول أعمالنا المشترك هو متابعة التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقائين بين رئيسي البلدين. وفي الأشهر الـ 22 الماضية ، زاد حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان أكثر من ضعفين ونصف. وهذا واحد من الارقام القياسية الملحوظة في العلاقات بين الجانبين.

وأضاف وزير الخارجية: قريباً ، ستنعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في طهران بهدف الإسراع قدر الإمكان في متابعة الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.

وتابع رئيس السلك الدبلوماسي: أن هناك على جدول اعمالنا الجاد، قضايا مختلفة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية والتكنولوجية والسياحية بين البلدين.

وقال امير عبداللهيان : نعتقد أن العلاقات بين دول الجوار في المنطقة يمكن توسيعها بشكل مستمر ومتسلسل. هذا هو الشيء الوحيد الذي تحتاجه منطقتنا اليوم أكثر من الماضي ، وهذا عمل يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والسلام والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.

واضاف: يجب ان يكون لدينا تعاون في منطقة الخليج الفارسي، على أساس الحوار والتعاون الذي يعد المفتاح الرئيس للسلام والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.

وقال: في هذا السياق ، تحدثنا اليوم وتبادلنا الآراء مع السيد وزير الخارجية العماني بشأن المبادرة التي اقترحتها إيران لاجتماع دول الخليج الفارسي الثماني بالإضافة إلى اليمن. خلال زيارتي الأخيرة إلى دول الخليج الفارسي الأربع ، شهدنا ترحيب مسؤولي هذه الدول بهذه المبادرة وتشكيل منتدى حوار للتعاون الإقليمي ، ونأمل أن نرى تنفيذ هذه المبادرة في مستقبل.

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