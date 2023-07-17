وزیر الخارجیة العماني یزور طهران الیوم

يقوم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي بزيارة الى طهران اليوم الاثين لاجراء محادثات مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان.

وسيجري وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي سيجري محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران بعد ظهر اليوم الاثنين.

وقبل فترة قام وزير الخارجية الايراني بجولة زار خلالها 4 دول في الخليج الفارسي، بما في ذلك عمان. والتقى خلال الزيارة بنظيره العماني وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

كما قام "هيثم بن طارق" ، سلطان عمان ، قبل فترة ، بزيارة الى طهران استغرقت يومين وتم خلال الزيارة التوقيع على 4 وثائق للتعاون بين مسؤولي البلدين في مجال القضايا الاقتصادية والاستثمارية والمناطق الحرة والطاقة.

ووقع وزيرا النفط والاقتصاد والمالية والأمين العام للمجلس الأعلى للمناطق التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة من إيران ووزراء الطاقة والاقتصاد والتجارة في سلطنة عمان، على وثائق التعاون المشترك بين البلدين.

وكان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي قد زار سلطنة عمان في العام الماضي.

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