الخارجیة الإیرانیة: التدخل في قضیة الجزر الإیرانیة الثلاث أمر مدان/ استضافة زمرة المنافقین مثال واضح على دعم الإرهابیین

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن تدخل الإمارات وروسيا وأي طرف آخر في قضية الجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي أمر مدان.

وبخصوص المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة قال كنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: إن إيران لن تتجاهل الفرص الدبلوماسية لضمان حقوق الشعب الإيراني وإنها تستخدم قدرات الدول الصديقة المهتمة بالمساهمة في التوصل إلى اتفاق بناء وقد أثبتت إيران أنها رحبت وسترحب بهذا النهج .

وصرح: طالما يمكن ضمان المصالح الوطنية الإيرانية من خلال الطرق الدبلوماسية، فإن إيران ستنتهز هذه الفرصة وستخدم هذه القدرات.

وتابع: أمريكا مسؤولة عن العملية التي تشهده خطة العمل المشترك الشاملة وبالطبع، فإن إدارة الولايات المتحدة هي التي ينبغي أن تكون مسؤولة تجاه العودة المسؤولة لجميع الأطراف إلى خطة العمل المشترك الشاملة.

وتابع :لا يزال طريق التفاوض والحوار مفتوحا ويمكن متابعة القضايا من خلال القنوات الدبلوماسية. وقال: من الممكن تلخيص القضايا في الفترة المقبلة ، لكن أمريكا هي التي يجب أن تتخذ قراراً سياسياً في هذا المجال.

وقال کنعاني عن البيان المشترك الأخير لمجلس التعاون الخليج الفارسي،: ومن الطبيعي ألا ترى إيران أبدًا في سيادتها على الجزر الثلاث موضوعًا للنقاش ولا تقبل تدخل أي طرف وتتصرف بجدية. ولقد اتخذنا وسنتخذ رد فعل ضروري وجاد على عدم امتثال أي شخص لهذا المبدأ.

وصرح أن ایران أعربت رسميًا عن احتجاجها للحكومة الروسية. وتابع: المواقف غير الدقيقة وغير البناءة لن تضر بسيادة إيران الوطنية على الجزر الثلاث.

وبخصوص زيارة وزير الخارجية العماني لطهران التي تجري اليوم قال: عمان هي صديقنا وشقيقنا وبلدنا الشريك في مجال القضايا الإقليمية ودولة تقوم بدور بناء في القضايا الدولية التي تهم الجانبين.

وتابع كنعاني: هذه الزیارة هي بالتأكيد فرصة لمواصلة الحوار المشترك والبناء بين إيران وسلطنة عمان.

استضافة زمرة المنافقين مثال واضح على دعم الإرهابيين

وعن السلوك الايطالي الاخير المتمثل في دعم زمرة المنافقين قال: ردت إيران بجدية على هذا الموضوع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن استضافة أي دولة للمنافقين لا يمكن الدفاع عنها أو تبريرها و إن القیام باستضافة أعضاء وقيادات هذه الزمرة من قبل أي طرف هو مثال واضح على دعم الإرهابيين ويتعارض بشكل كامل مع المسؤولية الدولية للحكومات في مکافحة الإرهاب وادعاءات الدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان.

وأضاف: لا يمكنهم الادعاء بالدفاع عن حقوق الشعب الإيراني وفي نفس الوقت الدفاع عن قتلة الشعب الإيراني ومن تلطخت أيديهم بدماء 17 ألف مواطن إيراني.

وقال: إن إيران أبدت ردة فعل جادة على هذه القضية باستدعاء السفير الإيطالي کما أبدت موقفها بوضوح لهذا البلد. وسنواصل أعمالنا في الملاحقة القانونية لأعضاء وقيادات هذه الزمرة.

يتم استجواب السجناء الأوروبيين وفقًا للقوانين الإيرانية

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية بخصوص المفاوضات بين إيران وأوروبا بشأن تبادل السجناء الإيرانيين والأوروبيين: نعتقد أن السجناء في إيران ارتكبوا جرائم وانتهكوا القوانين الوطنية الإيرانية. وتم استجوابهم ومحاكمتهم بناء على قوانين إيران.

وصرح أن عملية المحادثات يمكن أن تؤدي إلى بعض التبادلات في المستقبل.

وأضاف أن إيران لطالما تصرفت على أساس الرأفة الإنسانية وأكد أن العفو عن سجين ارتكب جريمة ليس مبدأً ، لكن إيران تصرفت بإنسانية في حالات كبيرة.

التعدي على الأصول الإيرانية من قبل أمريكا مؤشرا واضحًا على اللصوصية

وبشأن المساعي الأمريكية وراء تجمید الأصول الإيرانية في دول مختلفة، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إيران لا تقبل أي عمل غير قانوني من قبل الولايات المتحدة للتعدي على أصول وممتلكات الشعب الإيراني، و هذا العمل مثال واضح على اللصوصية.

وصرح: إيران تتوقع من كل دول العالم الالتزام بمسؤوليتها الدولية.

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