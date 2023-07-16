تأکید إیران وباکستان على زیادة التعاون الحدودی والتصدي للجماعات الإرهابیة

شهد اللقاء بين قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاحد ، التأكيد على العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين ، وبحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية قدر الإمكان ، والتصدي للجماعات الإرهابية ، وزيادة التعاون عبر الحدود.

واستضاف وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية اليوم الاحد اللواء عاصم منير ، قائد الجيش الباكستاني ، الذي وصل طهران أمس بهدف الاجتماع والتشاور مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في جمهورية إيران الإسلامية ، وبحث معه العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية الهامة.

واشاد امير عبداللهيان في هذا اللقاء بالدور الإيجابي والبناء لقائد الجيش الباكستاني في التعاون الأمني ​​على الحدود ومكافحة الإرهاب ، وشدد على ضرورة تحويل الحدود إلى حدود مزدهرة اقتصادياً وتوسيع الاسواق الحدودية بما يؤدي إلى رفاهية سكان الحدود وتطوير المحافظات الحدودية.

وتأكيدا على الأجواء الجديدة السائدة في المنطقة ، أعرب أمير عبد اللهيان عن أمله في أن يتمكن البلدان من اتخاذ المزيد من الخطوات في مجال تعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين من خلال الاستفادة من النظرة الاستراتيجية لقضايا العالم الإسلامي والقضايا المحيطة وكذلك القواسم المشتركة الثقافية والشعبية.

بدوره اشار اللواء سيد عاصم منير ، قائد الجيش الباكستاني في هذا اللقاء الى القواسم الدينية والثقافية والتاريخية بين البلدين وقال أن باكستان سعيدة بوجود جار مثل إيران وترحب بتوسيع العلاقات في جميع المجالات.

وأكد على أهمية الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع السلطات الإيرانية خلال هذه الزيارة ، وأعرب عن أمله في أن يرى شعبي البلدين نتائج هذا التعاون في أقرب وقت ممكن عبر تنفيذ هذه الاتفاقيات.

كما شدد الجانبان خلال اللقاء على العلاقات الوثيقة للغاية بين البلدين الجارين وناقشا وتبادلا الآراء بشأن توسيع العلاقات الاقتصادية ، والتصدي للجماعات الإرهابية ، وزيادة التعاون عبر الحدود ، وخط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني ، وصادرات الكهرباء.

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