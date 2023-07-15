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خانه | سياسة

إیران تتمسک بحصتها فیما یتعلق بنهر هیرمند

أعلن وزير الطاقة الايراني "علي أكبر محرابيان" أننا لن نتنازل عن حصة إيران فيما يتعلق بنهر هيرمند وقال: إن نقل المياه من الطبقة الجوفية في سهل تهلاب يمكن أن يلبي جزءًا من احتياجات محافظة سيستان وبلوجستان.

إیران تتمسک بحصتها فیما یتعلق بنهر هیرمند

وأضاف محرابيان على هامش ازاحة الستار عن عداد مراقبة الموارد المائية في البلاد: على الرغم من المشاورات العديدة بشأن إطلاق المياه، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد.

وتابع: إن رئيس الجمهورية رئيسي يؤكد هذا الموضوع وطلب من جميع المسؤولين الاهتمام بهذا الأمر.

وأشار وزير الطاقة: انه على الرغم من عدم إعمال حقوق المياه، فإننا نتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير المياه.

وأدرج محرابيان أهم الإجراءات لنقل المياه من طبقة تهلاب الجوفية في سيستان وبلوجستان وقال: يحتوي خزان تهلاب على الكثير من المياه ويمكنه توفير جزء من احتياجات هذه المحافظة.

وسمى الخطوة التالية بنقل المياه من بحر عمان وقال: يتم تنفيذ هذا العمل بسرعة.

 

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من إيران المياه هيرمند بنهر

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