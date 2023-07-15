رئیس هیئة الأرکان الإیراني یستقبل قائد الجیش الباکستاني

استقبل رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، بطهران صباح اليوم السبت، قائد الجيش الباكستاني الجنرال "عاصم منير".

واجرى قائد الجيش الباكستاني الذي يزور ايران على رأس وفد عسكري رفيع ، في هذا اللاء محادثات مع اللواء باقري تمحورت حول تعزيز العلاقات في مجال التعاون العسكري والتدريبي والدفاعي والامني.

وأكد اللواء باقري خلال هذا اللقاء على الخلفية التاريخية للعلاقات الايرانية الباكستانية ، واعتبر انها تمهد لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما شدد اللواء باقري على اهمية تطوير العلاقات العسكرية بين ايران وباكستان ، واكد على اهمية توسيع هذه العلاقات في مجال التدريب والعلاقات الدفاعية والامنية المشتركة بين البلدين في المنطقة.

هذا ومن المقرر ان يلتقي قائد الجيش الباكستاني بمسؤولين ايرانيين آخرين ايضا.

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